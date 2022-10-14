Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 14:09
Союзы молодежи РФ и Белоруссии будут совместно развивать студенческое самоуправление

Председатель РСМ отметил важность обмена "практиками, новыми технологиями, новыми студенческими проектами" в рамках сотрудничества с Белорусским республиканским союзом молодежи

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский союз молодежи (РСМ) и Белорусский республиканский союз молодежи подписали в понедельник в рамках XIX Всемирного форума молодежи и студентов соглашение о сотрудничестве. В частности, в рамках него стороны будут развивать студенческое самоуправление, сообщил ТАСС председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Подписи под документом поставили Красноруцкий (со стороны РСМ) и глава Белорусского республиканского союза молодежи Андрей Беляков.

"Совместных проектов и программ у нас очень много, но мы работали по устным договоренностям. В области образовательных технологий, в сфере студенческого самоуправления. В каждом университете Белоруссии есть студенческое самоуправление, в 90% университетов РФ есть студенческое самоуправление, и РСМ является основным координатором в этой сфере. И нам, конечно, в рамках сотрудничества с Белорусским республиканским союзом молодежи важно обмениваться практиками, новыми технологиями, новыми студенческими проектами", - сказал глава РСМ.

Он добавил, что планируется продолжить реализацию и других проектов. "Много новых интересных форматов", - подчеркнул Красноруцкий.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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