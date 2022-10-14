Лавров: обвинения в адрес РФ выгодны в США сторонникам безобразных двусторонних отношений

По словам главы МИД РФ, когда Москва на обвинения во вмешательстве в выборы просит "положить факты на стол", в Вашингтоне отвечают отказом, "потому что это секретная информация"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудничеству Москвы и Вашингтона по кибербезопасности препятствуют сторонники безобразных российско-американских отношений путем выдуманных обвинений во вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы подготовили предложения (по кибербезопасности - прим. ТАСС), президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали их в Гамбурге, - напомнил Лавров. - Было высказано позитивное отношение к тому, чтобы создать совместную рабочую группу по кибербезопасности и в ее рамках развеять все сомнения относительно кто куда вмешивался, с какой целью, было такое вмешательство, или все это досужие домыслы".

"К сожалению, как я понимаю, по причинам внутриполитической конъюнктуры Белый дом не смог подтвердить готовность создать такую группу в практическом плане, - продолжил он. - Это печально. Потому что препятствуют такому сотрудничеству между Россией и США ровно те, кому выгодно поддерживать наши отношения в безобразном состоянии путем выдуманных обвинений, не предъявив ни единого факта".

"Когда мы просим положить факты на стол, нам говорят, "ну мы уверены, что вы вмешивались в наши выборы и продолжаете вмешиваться, однако не можем вам факты предъявить, потому что это секретная информация", - обратил внимание министр. - Ну так можно вообще что угодно выдвигать и уходить от конкретного разговора".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.