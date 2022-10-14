Организаторы WorldSkills в Казани намерены привлечь новых участников на ВФМС в Сочи

Организаторы соревнований проводят на фестивале мастер-классы для всех желающих

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, планируют привлечь к соревнованиям больше экспертов, волонтеров и участников на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WorldSkills в понедельник. "На фестивале мы занимаемся презентацией чемпионата WorldSkills, рассказываем о соревнованиях, о том, как они проходят. Те, кто не знал этого, могут познакомиться и подать заявку на участие в качестве волонтера, эксперта и участника. Мы часто презентуем чемпионат на разных мероприятиях, обычно после этого число участников возрастает. Мы рассчитываем привлечь и здесь новых участников", - отметил собеседник агентства.