Организаторы WorldSkills в Казани намерены привлечь новых участников на ВФМС в Сочи

Организаторы соревнований проводят на фестивале мастер-классы для всех желающих
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, планируют привлечь к соревнованиям больше экспертов, волонтеров и участников на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WorldSkills в понедельник.
"На фестивале мы занимаемся презентацией чемпионата WorldSkills, рассказываем о соревнованиях, о том, как они проходят. Те, кто не знал этого, могут познакомиться и подать заявку на участие в качестве волонтера, эксперта и участника. Мы часто презентуем чемпионат на разных мероприятиях, обычно после этого число участников возрастает. Мы рассчитываем привлечь и здесь новых участников", - отметил собеседник агентства.
В презентационной зоне чемпионата на фестивале проводятся мастер-классы, в том числе по флористике, ландшафтному дизайну, приготовлению блюд разных кухонь мира и другие. В них могут поучаствовать все желающие.
В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани, с 29 августа по 3 сентября. Город выиграл право проведения турнира на генассамблее WorldSkills International в Сан- Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата построят выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena площадью 55,1 га. Возведение объекта уже началось, работы планируется завершить к 2018 году.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.