Иностранные участники ВФМС посетили самую красивую деревню России в Ярославской области

Делегация из 45 иностранце примет участие в работе дискуссионных площадок и обсудит с местными жителями театральное искусство и нетрадиционные виды творчества

"В программе посещений - самая красивая деревня России Вятское. Больше всего иностранных гостей поразил Музей русской предприимчивости, особенно его главная достопримечательность - коллекция музыкальных звуковоспроизводящих инструментов. В нее входят шкатулки, шарманки, граммофоны и фисгармонии. Многие попробовали себя и в роли учеников прошлого века, посидев за партами, взяв вместо шариковых ручек перья и чернила", - говорится в сообщении.

Вечером в понедельник иностранные гости примут участие в работе дискуссионных площадок, которые будут организованы в театре драмы им. Ф. Волкова, ярославском Дворце молодежи и Музее современного искусства. Участники фестиваля и ярославская молодежь обсудят театральное искусство, неформальные объединения молодежи и нетрадиционные виды творчества, семейные традиции в разных культурах.

Делегация из 45 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в Ярославль 14 октября в рамках региональной программы фестиваля. В день прибытия гости познакомились с ярославским студенчеством, посмотрели презентации вузов и творческие номера. Делегация уже приняла участие в реконструкции русского бала XIX века, а также в русских народных спортивных забавах. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет с 14 по 17 октября в 15 регионах России.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где в субботу прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.