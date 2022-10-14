Всего в рамках региональной программы фестиваля в город приехали представители 54 стран

"Представители Вьетнама, Греции, Италии, Китая, Македонии, Мексики и других стран познакомились во время экскурсии на оренбургском Заводом бурового оборудования с уникальной разработкой завода - новой буровой установкой, аналогов которой нет в мире, и увидели своими глазами, как делают производные к таким установкам", - отметил представитель департамента.

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Иностранные участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в рамках региональной программы посетили крупные предприятия в Оренбурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики Оренбургской области.

На Оренбургском молочном комбинате "Летний луг" в понедельник гости побывали в цехах по производству молочной и кисломолочной продукции, увидели весь цикл производства от приема молока до отгрузки товара и продегустировали продукцию. Также гости посетили производственную компанию "Пластик" и индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок".

"Я не ожидал, что в Оренбурге будет такая насыщенная программа, здесь все очень познавательно. Я побывал на фабрике пуховых платков, удивило развитие технологий. Как после модернизации за последние три года на фабрике улучшилось производство более чем на 50%. Это фантастично", - сказал ТАСС представитель Молдавии Савва.

В рамках образовательной программы на площадке Оренбургского госуниверситета участники обсудили экономику будущего и инновации в производстве.

В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран с пяти континентов. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. В Сочи делегаты отправятся 17 октября.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс- служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.