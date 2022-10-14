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16 октября, 14:48
Мутко признался, что в юности мечтал стать капитаном дальнего плавания
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Вице-премьер РФ получил начальное профессиональное образование в ГПТУ № 226 речного флота в городе Петрокрепость Ленинградской области по специальности "моторист"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в юности мечтал стать капитаном дальнего плавания, хотя и не переносил качку. Об этом он рассказал на встрече с участниками и волонтерами Всемирного форума молодежи и студентов в Сочи.

"У каждого были развилки в жизни - когда нужно было принимать решение за секунду. У меня таких было немало. Может, это меня сюда и привело, хотя я мечтал быть капитаном дальнего плавания, при том, что качку не переношу. С 12 лет мечтал об этом", - сказал Мутко.

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"Я жил здесь недалеко - в станице Куринской. У нас было две школы, и мы с моим другом тогда стали волонтерствовать - затеяли спортивный клуб: купили гантели, бегали, команду создали. Это был первый опыт, а потом урожай ездили собирать", - поведал вице-премьер РФ.

Мутко получил начальное профессиональное образование в ГПТУ № 226 речного флота в городе Петрокрепость Ленинградской области по специальности "моторист", а затем окончил Ленинградское речное училище. Вспоминая те годы, Мутко отметил, что в ГПТУ "дедовщина страшная была". "На первом курсе мама присылался мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось. На втором курсе мы дедовщину прикрыли; много подобного было в жизни", - сказал вице-премьер РФ.

"Какая у нас будет молодежь через 15-20 лет? Замечательная; но если мы просто отпустим ситуацию, если не будем контролировать и влиять на пространство, на интернет, то можем получить проблемы. Мы видим, что там (в интернете) порой происходит: люди дальше своего двора не выходят, а пишут, что все плохо - допустим, откроют где-нибудь дворец спорта, а будут писать, что наворовали. Надо такое контролировать, но интернет - это здорово", - отметил Мутко.

"Мы обречены, что в нашей стране будет замечательная молодежь - у нас есть ценности, и их никто не может разрушить. Это семья, это отношение к старшим - особенно на Кавказе. Хочется, чтобы у молодежи были широкие возможности, хочется каждый город сделать таким, как Москва, Санкт-Петербург, Казань", - сказал вице-премьер РФ.

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