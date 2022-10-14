Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 15:19
Минобрнауки: Фестиваль в Сочи покажет гостям образ России, не искаженный западными СМИ

Павел Зенькович отметил активное участие молодежи в официальных и досуговых мероприятиях и добавил, что Ольга Васильева входила в оргкомитет фестиваля

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи, поможет показать иностранным гостям настоящую Россию, не искаженную западными СМИ. Такое мнение в понедельник высказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минобрнауки Павел Зенькович в кулуарах фестиваля.

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"Это событие, которое необходимо было проводить. Это прекрасная возможность показать молодежи разных стран Россию в том виде, в котором она сейчас есть, а не через призму западных СМИ, которые этот образ искажают до неузнаваемости", - сказал Зенькович.

По его мнению, проведение фестиваля - замечательная традиция. "Прежние фестивали прошли блестяще. Сейчас другая страна, нет идеологии Советского Союза. В нынешней повестке - сотрудничество, совместное решение глобальных проблем, это красной нитью проходило на открытии", - отметил замминистра.

Он добавил, что, находясь здесь второй день, видит, как молодежь активно участвует в официальных и досуговых мероприятиях. "Ребята знакомятся друг с другом, обмениваются контактами, общаются неформально вне площадок, - к этому мы и стремились", - указал Зенькович.

Участие Минобрнауки в фестивале

Зенькович подчеркнул, что Минобрнауки имело непосредственное отношение к образовательной программе фестиваля, а глава ведомства Ольга Васильева входила в его оргкомитет. "Одним из основных организаторов с российского стороны является Росмолодежь, это подведомственная нам организация, мы им всячески помогали. Наши сотрудники активно участвуют в образовательных и научных секциях. Кроме того, здесь много молодых ученых, педагогов и волонтерских организаций - стараемся внести свой посильный вклад", - сказал замминистра.

Он также добавил, что фестиваль не принесет быстрых результатов, они будут только через год или даже несколько лет. "Важно провести мероприятие так, чтобы организаторы могли собой гордиться, а молодежь потом всю жизнь вспоминала", - заключил Зенькович.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано, вопрос об аккредитации рершается, уточнили организаторы.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовЗенькович, Павел СтаниславовичВасильева, Ольга ЮрьевнаРоссия
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