Организаторы фестиваля призывают участников избегать нахождения рядом с плохо закрепленными конструкциями и деревьями

"В связи с ухудшением погодных условий и объявленным штормовым предупреждением в Сочи организаторами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов было принято решение временно снять флаги и демонтировать рекламные конструкции для обеспечения безопасности участников. В ближайшие несколько часов организаторы призывают участников быть осторожнее, не находиться вблизи деревьев и плохо закрепленных конструкций", - говорится в сообщении.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы проходящего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов вынуждены снять флаги делегаций из-за сильного ветра в городе и окрестностях, на площадках форума уберут незакрепленные конструкции, сообщила пресс-служба фестиваля.

По прогнозам метеорологов, ветреная погода в отдельных районах Краснодарского края и на Черноморском побережье Кавказа сохранится до среды. В Краснодарском краевом гидрометеоцентре ТАСС сообщили, что в ряде районов сила ветра достигает 12-13 м/с. "Ветер силой 7-12 м/с с порывами до 17 м/с сохранится в течение ближайших суток и во вторник. К среде ожидаем уменьшение силы ветра на всей территории края", - рассказали синоптики.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи из- за возможного ветра с дождем. Минувшей ночью в Сочи прошел ливень, который затопил небольшие участки дорожной сети.

В Олимпийском парке Сочи в эти дни проходят основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который собрал представителей более чем из 180 стран. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, погодные условия не повлияли на программу форума.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве в рамках фестиваля прошел международный парад-карнавал. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу фестивальная пресс-служба сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.