Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 15:26
Более 50 человек вошли в состав делегации Абхазии на Фестивале молодежи и студентов

Республика впервые участвует в ВФМС в качестве независимого государства

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Более 50 человек представляют Абхазию на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария на пресс-конференции, посвященной открытию первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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"Республика Абхазия впервые участвует в ВФМС в качестве суверенного и независимого государства. <...> Наша делегация состоит из 51 человека. <...> Каждый из них представляет Абхазию на различных площадках: это и дипломатия, и экономика, и культура, и спорт", - сказал он.

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. 14 октября в Москве в рамках фестиваля прошел международный парад-карнавал. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияАбхазия
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