Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 15:14
Совет молодых дипломатов МИД РФ надеется на создание аналогичных союзов в других странах

Председатель Совета Константин Колпаков отметил, что некоторые страны проявляют большой интерес к созданию аналогичных клубов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Совет молодых дипломатов МИД России надеется, что и в других странах будут созданы аналогичные объединения. Об этом заявила в понедельник заместитель председателя Совета Вера Анисимова на пресс-конференции, посвященной открытию первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Подобные советы существуют еще у коллег из Абхазии и Белоруссии. Надеемся, что наше неформальное общение приведет к тому, что в ваших странах вы тоже захотите создать такие объединения молодых дипломатов, и мы будем общаться и в формате наших организаций", - сказала Анисимова.

В свою очередь председатель Совета Константин Колпаков отметил, что некоторые страны проявляют большой интерес к созданию аналогичных клубов. "Кто-то уже продвинулся достаточно далеко на этом треке", - добавил он.

Форум продлится в Сочи до 20 октября.

Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД. Основные задачи совета - повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание традиций дипломатической службы и корпоративного духа, содействие созданию необходимых социально-бытовых условий работы молодых сотрудников и повышение мотивации молодежи, налаживание обратной связи с руководством министерства, развитие творческого и научного потенциала в целях эффективной самореализации молодежи, сотрудничество с общественными организациями МИД России.

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