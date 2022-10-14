Соревнования пройдут в рамках международных игр "Дети Азии" зимой 2018 года

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Товарищеские поединки между учениками бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо и воспитанниками олимпийских чемпионов составе сборной России пройдут зимой 2018 года. О этом ТАСС сообщила филиппинская принцесса Джейсел Кирам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Вчера мы договорились о проведении товарищеских встреч между учениками ведущих спортсменов Федерации бокса России и учениками Мэнни Пакьяо, который известен во всем мире и является сенатором на Филиппинах", - рассказала принцесса.

Соревнования пройдут в рамках международных игр "Дети Азии" зимой 2018 года. Ожидается, что с каждой стороны участие в соревнованиях примут 5-7 боксеров.

"Матчевые встречи пройдут и в России, и на Филиппинах. Планируем, что в них примут участие ученики олимпийских чемпионов, работающих у нас, в том числе Олега Саитова (двукратного олимпийского чемпиона - прим. ТАСС)", - уточнил ТАСС заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), президент международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко.

Пакьяо занимается боксом с 12 лет. Первый титул чемпиона мира он завоевал 18 лет назад в весовой категории до 50,8 кг, затем становился сильнейшим еще в семи весовых категориях, самая тяжелая из которых - до 69,9 кг. В 2016 году он был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего боксера 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи.

Филсилат - в массы

На Всемирный фестиваль молодежи и студентов 40-летняя принцесса приехала для того, чтобы продвинуть национальный вид спорта - филсилат, президентом национальной федерации которой она является.

"Я не оставляю надежды сделать филсилат олимпийским видом спорта. Это очень красивый, зрелищный вид боевых искусств. Он абсолютно нетравмоопасен, а потому доступен для каждого, и я очень хочу его продвигать", - рассказала принцесса.

По ее словам, филсилат пока не слишком популярен в России. На Филиппинах это боевое искусство входит в школьную программу, кроме того, растет популярность вида спорта в Туркменистане и Узбекистане. Как отметила принцесса, "я пока плохо знаю Россию, была только в Москве и в Сочи, но эти города могли бы стать центрами развития филсилата".

"Здесь, на фестивале, я проведу презентации филсилата для того, чтобы обратить внимание всего мира на наши национальные традиции. Очень рассчитываю, что ВФМС позволит мне лучше познакомить весь мир с нашей страной", - уточнила Кирам.

Филсилат (пенчак силат) - вид боевых искусств, распространенный в Юго-Восточной Азии. Соревнования по филсилату проходят под аккомпанемент народной музыки.

Впечатления от фестиваля

По словам принцессы, Филиппины на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представляет небольшая делегация. 15 октября многие ее земляки побывали на церемонии открытия и были впечатлены увиденным.

"Я хочу сказать огромное спасибо организаторам фестиваля! Мне очень понравилась церемония открытия, которая показала, что молодежь может объединиться и создать такое неповторимое мероприятие", - отметила Кирам.

Открытие фестиваля состоялось 15 октября в сочинском Ледовом дворце "Большой", мероприятие завершится 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.