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16 октября, 15:15
Мутко: генсек ФИФА ознакомится в Сочи с работой волонтеров-медиков перед ЧМ-2018
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Вице-премьер РФ поблагодарил волонтеров, работавших на медицинском направлении во время зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин 19 октября посетят Сочи, чтобы, в том числе, посмотреть, как будут работать на турнире волонтеры, оказывающие медицинскую помощь. Об этом на встрече с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза и председатель оргкомитета турнира Виталий Мутко.

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Сочинский стадион "Фишт" примет шесть матчей чемпионата мира: четыре на групповой стадии, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.

"19 октября у нас здесь будет генсек ФИФА, Алексей Сорокин. Мы обязательно откроем это [волонтерское медицинское] направление: на каждом стадионе медицинский центр, на каждом объекте - медпункт. 13 больниц мы реконструируем в стране, работы волонтерам-медикам много", - сказал Мутко.

Мутко поблагодарил волонтеров, работавших на медицинском направлении во время зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. "Ребята могли на лыжах подняться наверх, оказать помощь и спуститься с человеком вниз. Блестяще отработали", - отметил он.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовВолонтерская программа ЧМ-2018ЧМ-2018 по футболуМутко, Виталий Леонтьевич
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