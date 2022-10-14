Жуков: компьютерный футбол никогда не заменит реальный

Глава ОКР сообщил, что существует конкуренция между классическим спортом и киберспортом

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Динамичное развитие компьютерного спорта никогда не приведет к тому, что такие популярные виды спорта, как футбол, останутся только в виртуальной реальности. Такое мнение на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего" высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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"Конкуренция [между классическим спортом и киберспортом] существует, но я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный. Вместе - обязательно, ведь если не будет героев в реальном футболе, то не будет героев и в компьютерном. Компьютерные Лионель Месси и Криштиану Роналду появились именно благодаря реальным футболистам. Не может быть такого, чтобы футбол исчез и все игроки придумываются в виртуальной реальности", - сказал Жуков.

"Я не верю, что физическая активность человека полностью будет заменена компьютером", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.