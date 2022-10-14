Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентов

Гроссмейстер в 2016 году одержал победу на турнире претендентов, однако в матче за шахматную корону на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен провести несколько сборов при подготовке к турниру претендентов, на котором определится соперник чемпиона мира Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону. Об этом Карякин рассказал ТАСС после сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего", в работе которой он принял участие.

Турнир претендентов, призовой фонд которого составляет €420 тыс., пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине.

"Всех секретов выдавать не могу, но я намерен провести несколько сборов [при подготовке к турниру претендентов]. Первый пройдет в ноябре и будет длиться около двух недель, следующий - после Нового года, - сказал Карякин. - Как правило, сборы я прохожу в Подмосковье. С тренером мы будем изучать шахматные партии соперников, мои партии, работать над ошибками, плюс физическая подготовка", - добавил он.

Карякин в 2016 году одержал победу на турнире претендентов, однако в матче за шахматную корону на тай-брейке уступил Карлсену.

"Мои результаты в последнее время действительно нестабильные, но можно вспомнить и прошлый турнир претендентов, где в стартовом списке я был седьмым из восьми участников. Поэтому главное - в какой форме я смогу подойти к турниру. Если она будет такой же, как и год назад, то все будет хорошо. Главное - надеяться не на форму соперников, а на свою", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.