Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 15:51
Центры поддержки волонтеров создадут во всех регионах России за три года

Ресурсные центры будут оказывать организационные, образовательные и информационные услуги волонтерским организациям

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Ресурсные центры, которые будут обеспечивать волонтеров необходимой поддержкой, будут созданы во всех регионах России в течение трех лет. Об этом рассказал сегодня ТАСС сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев "на полях" Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в Сочи.

"В течение трех лет планируем открыть в каждом регионе страны ресурсный центр", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент ассоциация начала работу по созданию ресурсных центров. "Сейчас определены пилотные субъекты, где будут создаваться ресурсные центры на базе сильных волонтерских организаций", - добавил он.

По словам собеседника агентства, ресурсные центры будут оказывать организационные, образовательные и информационные услуги волонтерским организациям.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
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