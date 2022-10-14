Кроме того, делегаты посетили базу футбольного клуба "Тотем", попробовали себя в дзюдо на тренировке одной из красноярских секций

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Команда из числа делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прибывших с визитом в Красноярск, уступила со счетом 2:4 в матче с местным детским футбольным клубом "Тотем". Об этом ТАСС сообщил представитель оргкомитета регионального этапа фестиваля.

"В команду делегатов вошли 18 парней из разных стран мира. Играли два тайма по десять минут каждый. В итоге победили хозяева со счетом 4:2, что не удивительно - ведь "Тотем" является чемпионом мира. Голевых моментов было много, матч был упорный, игроки гостей из Камеруна и Чада профессионально занимаются футболом", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, делегаты посетили базу футбольного клуба "Тотем", попробовали себя в дзюдо на тренировке одной из красноярских секций. Другая часть делегации приняла участие в сдаче норм ГТО.

"В сдаче норм ГТО приняли участие 47 человек. Сдали практически все. Так или иначе, сувениры и паспорт ГТО получил каждый участник", - сказали в оргкомитете.

"Тотем" из Красноярска в 2016 году выиграл чемпионат мира - соревнования среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. В этом году команда заняла второе место в турнире.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.