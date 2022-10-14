Представитель университета заявил, что в вузе будут готовить "специалистов будущего, которые могут работать комплексно на территориях"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Магистратура по архитектуре, урбанистике и градостроительству появится в Севастопольском государственном университете в 2019 году, сообщил в понедельник ТАСС член правления Союза архитекторов России, руководитель научно-образовательного центра "Урбатех" при Севастопольском госуниверситете Алексей Комов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Мы в 2019 году планируем запустить магистратуру по архитектуре, урбанистике и градостроительству. Получаем лицензии, формируем образовательные программы и будем готовить специалистов будущего, которые могут работать комплексно на территориях", - сказал он.

По его словам, Севастополь - город, который обязан иметь такую магистратуру и готовить профессиональных архитекторов, учитывая "ту традицию и великолепную архитектуру - от Херсонеса до наших дней, включая блестящую послевоенную традицию".

Как рассказал Комов, в настоящее время на базе госуниверситета работает научно-образовательный центр, организованы мастерские, где молодые архитекторы занимаются проектами как для университета, так и Севастополя.

"На данный момент в городе создается своеобразный плацдарм для открытия магистратуры. Мы занимаемся подготовительным этапом: проведем целую серию событий и открытых лекций, то есть создаем точку кипения и будем наращивать драйв, что Севастополь - именно такой архитектурный генератор", - добавил он.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.