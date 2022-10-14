Глава "Российского учебника" назвал слухи об уходе бумажных книг с рынка преувеличением

В качестве аргумента Александр Брычкин привел информацию о рынках США и Германии, где не наблюдается рост продаж электронных книг

СОЧИ, 16 октября./ТАСС/. Эксперты, предсказывавшие уход с мирового рынка бумажных книг с появлением электронных версий, были не правы. Об этом в понедельник заявил генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

"Несколько лет еще назад говорили про смерть печатной книги. Сейчас можно констатировать, что слухи про ее смерть оказались сильно преувеличенными", - отметил Брычкин.

В качестве аргумента он привел информацию о книжном рынке в США и Германии. "В США доля электронных книг в общих продажах не растет, а даже немного падает. В Германии их доля не превышает 5%", - сказал глава корпорации.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана- Граф", а также цифровая образовательная платформа "Lecta". Сегодня издательская корпорация "Российский учебник" обладает самым крупным портфелем учебников, включенных в федеральный перечень - 485 наименований (около 38%).