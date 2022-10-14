Глава "Опоры России" отметил рост молодежного предпринимательства

Александр Калинин добавил, что молодежь интересует, в частности, сфера туризма

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Объединение предпринимателей " Опора России" отмечает рост интереса молодежи к бизнесу в последние два года, сообщил ТАСС глава объединения Александр Калинин в кулуарах Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи.

"Бизнес молодеет. Мы видим это последние два года", - сказал он.

По словам Калинина, рост интереса молодых россиян к занятию бизнесом обусловлен в том числе усилиями самой "Опоры России". Так, организация провела "перезагрузку" внутренних процессов и создала специальный комитет по работе с молодежью. Региональные отделения проводят бизнес-игру "Завод".

"Мы видим последние два года полные аудитории молодежи, когда мы проводит те или иные мероприятия", - сказал Калинин.

Рост доли молодых предпринимателей он связывает также с естественными факторами. " В бизнес пришло новое поколение", - сказал Калинин. В частности, их интересует сфера туризма. "Люди хотят путешествовать, они хотят находить партнеров. Ребята со всей страны общаются в соцсетях, рекомендуют друг другу те или иные вещи", - рассказал он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. В форуме принимают участие молодые профессионалы в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.