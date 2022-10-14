XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 октября, 16:51
Участники фестиваля молодежи и студентов "отлили" чугунные снежинки в Екатеринбурге

Вместо раскаленного сплава в ходе мастер-класса использовался гипс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге познакомились с процессом, имитирующим отлив чугуна, и "отлили" снежинки. Мастер-класс для участников фестиваля прошел в городском музее изобразительного искусства, сообщил ТАСС Дмитрий Баляшкин, волонтер фестиваля по работе со средствами массовой информации.

"В музее 50 участников прошли мастер-класс по отливу чугуна, однако вместо раскаленного сплава, использовали гипс. Мероприятие прошло в Каслинском павильоне. Участников распределили по столам, на которых стояли силиконовые формы в виде снежинок и прямоугольных декоративных значков, которыми украшали мебель в XVIII-XIX веках. После застывания делегаты раскрасили полученные фигуры в черный цвет, чтобы они были похожи на чугунные", - сказал Баляшкин.

Смотрите также
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Досье

Участники фестиваля после завершения всех работ оставили на память "чугунное" изделие. "Мне очень понравилось на этом мастер-классе. Я попал в команду, где были люди из Белоруссии, Италии, африканских стран - всего нас было восемь человек, и не все знали английский. Это очень объединяющий момент, когда языком жестов, на непонятной смеси русского, английского и других языков мы пытались понять друг друга, и у нас это получилось", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС делегат фестиваля Микаэль Минасян из Донецка.

Чугунный павильон был изготовлен на Каслинском заводе по проекту петербургского архитектора Е. Е. Баумгартена в качестве выставочной витрины Кыштымского горного округа для парижской Всемирной художественно-промышленной выставки 1900 года. Выполненный в неорусском стиле чугунный дворец поразил французскую столицу своим декоративным великолепием и совершенством, а Кыштымский горный округ был удостоен высших наград в номинации "приготовление металлических изделий".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Зарубежные молодые предприниматели изучают возможности бизнеса в РФ
16 октября, 17:57
Власти Дагестана намерены проводить молодежный форум "Каспий" на постоянной основе
16 октября, 17:37
Участники Всемирного фестиваля молодежи выложили в Оренбурге ромашку из цветных камней
16 октября, 17:37
Иностранные делегаты ВФМС в Казани презентовали идеи продвижения Иннополиса за рубежом
16 октября, 17:32
Финал "Битвы роботов" пройдет 20 октября на Фестивале в Сочи
16 октября, 17:14
Судно для работы в устьях арктических рек разработали в России
16 октября, 17:06
Эксперт: молодежь должна думать о профессиях, которые останутся с развитием робототехники
16 октября, 16:53
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.