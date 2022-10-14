Участники фестиваля молодежи и студентов "отлили" чугунные снежинки в Екатеринбурге

Вместо раскаленного сплава в ходе мастер-класса использовался гипс

"В музее 50 участников прошли мастер-класс по отливу чугуна, однако вместо раскаленного сплава, использовали гипс. Мероприятие прошло в Каслинском павильоне. Участников распределили по столам, на которых стояли силиконовые формы в виде снежинок и прямоугольных декоративных значков, которыми украшали мебель в XVIII-XIX веках. После застывания делегаты раскрасили полученные фигуры в черный цвет, чтобы они были похожи на чугунные", - сказал Баляшкин.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге познакомились с процессом, имитирующим отлив чугуна, и "отлили" снежинки. Мастер-класс для участников фестиваля прошел в городском музее изобразительного искусства, сообщил ТАСС Дмитрий Баляшкин, волонтер фестиваля по работе со средствами массовой информации.

Участники фестиваля после завершения всех работ оставили на память "чугунное" изделие. "Мне очень понравилось на этом мастер-классе. Я попал в команду, где были люди из Белоруссии, Италии, африканских стран - всего нас было восемь человек, и не все знали английский. Это очень объединяющий момент, когда языком жестов, на непонятной смеси русского, английского и других языков мы пытались понять друг друга, и у нас это получилось", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС делегат фестиваля Микаэль Минасян из Донецка.

Чугунный павильон был изготовлен на Каслинском заводе по проекту петербургского архитектора Е. Е. Баумгартена в качестве выставочной витрины Кыштымского горного округа для парижской Всемирной художественно-промышленной выставки 1900 года. Выполненный в неорусском стиле чугунный дворец поразил французскую столицу своим декоративным великолепием и совершенством, а Кыштымский горный округ был удостоен высших наград в номинации "приготовление металлических изделий".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

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