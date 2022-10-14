Участники фестиваля молодежи и студентов "отлили" чугунные снежинки в Екатеринбурге

Вместо раскаленного сплава в ходе мастер-класса использовался гипс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Екатеринбурге познакомились с процессом, имитирующим отлив чугуна, и "отлили" снежинки. Мастер-класс для участников фестиваля прошел в городском музее изобразительного искусства, сообщил ТАСС Дмитрий Баляшкин, волонтер фестиваля по работе со средствами массовой информации.
"В музее 50 участников прошли мастер-класс по отливу чугуна, однако вместо раскаленного сплава, использовали гипс. Мероприятие прошло в Каслинском павильоне. Участников распределили по столам, на которых стояли силиконовые формы в виде снежинок и прямоугольных декоративных значков, которыми украшали мебель в XVIII-XIX веках. После застывания делегаты раскрасили полученные фигуры в черный цвет, чтобы они были похожи на чугунные", - сказал Баляшкин.
Участники фестиваля после завершения всех работ оставили на память "чугунное" изделие. "Мне очень понравилось на этом мастер-классе. Я попал в команду, где были люди из Белоруссии, Италии, африканских стран - всего нас было восемь человек, и не все знали английский. Это очень объединяющий момент, когда языком жестов, на непонятной смеси русского, английского и других языков мы пытались понять друг друга, и у нас это получилось", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС делегат фестиваля Микаэль Минасян из Донецка.
Чугунный павильон был изготовлен на Каслинском заводе по проекту петербургского архитектора Е. Е. Баумгартена в качестве выставочной витрины Кыштымского горного округа для парижской Всемирной художественно-промышленной выставки 1900 года. Выполненный в неорусском стиле чугунный дворец поразил французскую столицу своим декоративным великолепием и совершенством, а Кыштымский горный округ был удостоен высших наград в номинации "приготовление металлических изделий".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
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