Эксперт: молодежь должна думать о профессиях, которые останутся с развитием робототехники

Ранее старший научный сотрудник исследовательского центра Google назвал понимание человеческих эмоций следующим большим вызовом для искусственного интеллекта

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Молодежь должна задуматься о профессиях, которые не исчезнут с развитием робототехники. Об этом сообщил в понедельник директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант, выступая на сессии "Цифровая трансформация: время меняться" на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Себрант отметил, что понимания принципов программирования и машинного обучения важно, однако гораздо важнее понимать, чему именно мы никогда не сможем научить машину.

"Вблизи 2020 года и сразу после него нам точно надо будет уметь обучать их (машины). И, конечно, надо будет максимально развивать в себе те свойства, способности, с которыми у них пока хуже всего. Это доверительному человеческому общению", - сказал он.

Понимание человеческих эмоций станет следующим большим вызовом для искусственного интеллекта после перевода текста с одного языка на другой и победы над человеком в таких играх, как шахматы и го, сообщал ранее старший научный сотрудник и технический директор исследовательского центра Google Грег Коррадо.

По его оценке, научить искусственный интеллект распознавать человеческие эмоции будет очень непросто. Препятствием для развития подобных технологий является недостаточная "демократизация ноу-хау", считает Коррадо.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. В форуме принимают участие молодые профессионалы в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.