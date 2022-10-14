XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 17:06
Судно для работы в устьях арктических рек разработали в России

Борт может работать автономно по запасу топлива 20 суток

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (Санкт-Петербург) разработал первое в России судно для Арктики, способное работать в устьях арктических рек, сообщил в понедельник ТАСС инженер-конструктор центра Станислав Черов.

"Мелкосидящее судно снабжения для Арктики разработано молодыми специалистами Крыловского государственного научного центр, его преимущество - способность работать в устьях арктических рек. Судно обладает инновационным винто- рулевым комплексом, в носу судна также два подруливающих устройства для того, чтобы в узких проемах рек проходить, маневрировать и швартоваться без помощи буксира. Высокий ледовый класс позволяет работать ему без сопровождения ледокола до одного метра толщины [льда]", - сказал он.

По его словам, "российских аналогов данному проекту нет". У судна большая открытая палуба, что позволяет осуществлять подвоз продовольствия, снабжать запчастей для буровых установок, приходить на помощь судам, терпящем бедствие. "Может принимать участие в тушение пожаров, есть вертолетная площадка на носу судна", - добавил Черов.

Судно может работать автономно по запасу топлива 20 суток. "На борту может находиться экипаж 24 человека", - уточнил он, добавив, что к разработке уже проявил интерес "Газпром флот", ведутся переговоры. По его словам, судно может быть создано за 4,5-5 лет.

Крыловский государственный научный центр - федеральное государственное унитарное предприятие, научно- исследовательский институт, занимающийся фундаментальными исследованиями, связанными с морем, а также кораблестроением.

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. 14 октября в Москве в рамках фестиваля прошел международный парад-карнавал. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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