В настоящий момент для участия зарегистрировались 26 команд из семи стран

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Финал "Битвы роботов", одного из самых зрелищных мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, пройдет 20 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Первый этап открытой "Битвы роботов" будет проходить в Главном медиацентре 18 октября с 14:00 до 18:00, финал состоится 20 октября в 15:00. Выставочную зону участники и СМИ могут посетить уже сейчас", - уточнили в пресс-службе.

Организаторы шоу, Сбербанк и компания Promobot, отмечают, что в этом году "Битва роботов" станет не только более зрелищной, но и более многочисленной, чем в предыдущие годы. На данный момент зарегистрировано 26 команд из семи стран, участвующих в фестивале. Подать заявку можно с помощью специальных роботов, которые передвигаются по территории медиацентра.

15 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов начал работу павильон "Битва роботов", совместная площадка Сбербанка и компании Promobot, объединяющая две локации: выставочную зону и арену "Битва роботов". В день открытия Сбербанк провел первую в России битву "Роботы против журналистов" на пресс-показе павильона. В мероприятии приняли участие представители СМИ, среди которых были корреспонденты федеральных телеканалов, а также популярные видеоблогеры.

После битвы журналистам были представлены достижения мировой робототехники, среди которых площадка по робофутболу, "ходячий" дом, автономный робот- инвентаризатор, призванный в будущем прийти на помощь к мерчендайзерам, беспилотный робомобиль и другие новинки индустрии, с которыми смогут познакомиться все участники и гости фестиваля.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи".

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.