XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 17:37
Участники Всемирного фестиваля молодежи выложили в Оренбурге ромашку из цветных камней

Пять лепестков цветка символизируют количество континентов, представители которых приехали на фестиваль

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Иностранные участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в рамках региональной программы выложили в одном из парков в центре Оренбурга эмблему фестиваля - ромашку из окрашенных камней, передает корреспондент ТАСС.

"Когда я своими руками выкладывал цветок дружбы, я понимал, как это значимо для всего мира", - сказал ТАСС представитель Бенина по имени Бенджамин.

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Ромашку выложили в парке Перовского. Цветок с пятью лепестками разных цветов символизирует пять континентов, представители которых съехались на фестиваль.

Год назад в преддверии встречи прошел Первый международный молодежный форум "Евразия", в город съехались более 800 представителей молодежи почти из 70 стран. В том же парке участники высадили более 70 елей, по числу стран- участниц форума, а также по одному дереву от каждого федерального округа РФ. Молодые люди со всей планеты вместе сажали деревья в знак дружбы и мира на земле.

В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран с пяти континентов. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. В Сочи делегаты отправятся 17 октября.

"Я мечтала попасть в Оренбург, мне мама с детства рассказывала про оренбургский пуховый платок. И я попала сюда, увидела здесь красивый город, современные университеты и народные традиции. А сегодня мы посетили фабрику пуховых платков, где я увидела, как соблюдается традиция", - рассказала ТАСС участница из Болгарии по имени Любомира.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездок в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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