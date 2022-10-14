Участники фестиваля предложили выбрать международных послов Иннополиса для презентации города в других странах

''16 октября состоялась пленарная сессия ''Татарстан - регион будущего'' с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Во встрече приняли участие представители молодежи из 48 стран и 12 сфер деятельности. В рамках встречи участники сессии презентовали идею создания англоязычного новостного Youtube канала о Татарстане, а также поделились идеями продвижения города и университета Иннополис в своих странах'', - говорится в сообщении.

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Иностранные делегаты XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), представляющие 48 стран, в рамках региональной программы в Казани рассказали о своих идеях продвижения города Иннополиса (Татарстан) в других странах. Об этом сообщают в понедельник организаторы региональной программы в Казани.

К примеру, один из участников региональной недели из Индии Мухаммед Акил предложил выбрать международных послов Иннополиса для презентации города в других странах. ''Если бы по всему миру были международные послы, которые представляли город и университет Иннополис, рассказывая о его возможностях, программах обучения, то заинтересованных стало бы гораздо больше'', - предложил Мухаммед Акил.

Кроме того, в понедельник делегаты посетили международную школу в Казани, прослушали лекцию о современной физике от Казанского федерального университета.

Как сообщалось, 14 октября сто иностранных делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, представляющие 48 стран, прилетели в Казань в рамках региональной программы фестиваля. Участники фестиваля посетили Казанский кремль, остров-град Свияжск, познакомились со стадионом "Казань-Арена" и провели товарищеские футбольные матчи. Они также побывали в городе Иннополисе. Тематика региональной программы Республики Татарстан - "Традиции и технологии".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди которых и Татарстан. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 же году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития.

Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.