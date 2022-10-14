Участники Всемирного фестиваля молодежи напишут "народное сочинение" о мире и добре

Глава "Российского учебника" сообщил, что при достаточном количестве материалов корпорация планирует издать книгу "Народное сочинение" и представить ее на следующем фестивале
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы предложат участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов написать "Народное сочинение" на тему мира, добра и справедливости, позже эти сочинения планируется издать в виде книги. Об этом сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.
По его словам, сочинение планируется провести 20 октября. "Цель проекта - раскрыть творческие способности участников. [Им] будут предложены следующие темы: "Какие мировые задачи должна решать современная молодежь" и "Что объединяет молодое поколение мира в поиске идей мира, добры и справедливости". Мы ожидаем, конечно, что работы будут на разных языках", - сказал Брычкин, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, если наберется достаточно материала, корпорация планирует издать книгу "Народное сочинение". "На следующем фестивале (молодежи и студентов - прим. ТАСС), может быть, ее представим. Написать сочинение может любой участник фестиваля", - сказал он.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал порядка 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.