Власти Дагестана намерены проводить молодежный форум "Каспий" на постоянной основе

На форуме, прошедшем в конце августа, обсуждали вопросы сохранения биоразнообразия в Каспийском бассейне

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана надеются сделать постоянным Международный молодежный образовательный форум "Каспий", который был возрожден в этом году. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра по делам молодежи республики Магомед Курбанов в кулуарах проходящего в Сочи Всероссийского фестиваля молодежи и студентов.

"В этом году возродили форум "Каспий". К сожалению, пару лет был перерыв в связи с отсутствием финансирования. Но, я думаю, он будет проходить дальше", - сказал министр.

"Каспий", просуществовавший на протяжении пяти лет, не проводился с 2015 года. В этом году он прошел в конце августа в Махачкале. На встрече ключевыми посылами в рамках Года экологии в России и Года Каспия в Дагестане стали вопросы сохранения биоразнообразия в Каспийском бассейне. Целью форума-2017 было заявлено создание условий для обмена опытом и повышения компетенций лидеров молодежных структур прикаспийских государств и регионов России.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.