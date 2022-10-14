Памфилова расскажет участникам Фестиваля молодежи о выборах президента РФ в 2018 году

Председатель ЦИК расскажет об избирательной системе России в рамках панельной дискуссии "Свобода выбора и право на информацию в мире постправды"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выступит 17 октября на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи и расскажет его участникам о развитии российской избирательной системы и новациях, которые будут применяться на президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центризбиркома.

Памфилова выступит в рамках панельной дискуссии "Свобода выбора и право на информацию в мире постправды".

"Элла Памфилова расскажет об избирательной системе России, тенденциях ее развития, применении технологических и законодательных новаций на предстоящих выборах президента РФ в 2018 году, а также ответит на вопросы участников", - говорится в релизе.

В дискуссии, по данным пресс-службы ЦИК, запланировано участие директора информационного центра ООН в Москве Владимира Кузнецова, заместителя директора ГТК "Телеканал "Россия" Сергея Брилева, главы представительства Евросоюза в России Маркуса Эдерера, проректора по магистерским и международным программам МГИМО Андрея Байкова, посла Австралии в России Петера Теша, помощника президента РФ Юрия Ушакова и директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.