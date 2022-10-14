XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 18:02
Ивановская область представила на ВФМС "виртуальную невесту"

Невесту можно увидеть с помощью камеры смартфона

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Делегация Ивановской области представила на своем стенде на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) "виртуальную невесту" как один из символов города Иваново, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Департамента молодежной политики региона.

"На своем стенде мы решили представить один из символов нашего региона - невесту. Но поскольку на дворе XXI век, то мы решили, что невеста будет виртуальной. С ней может сфотографироваться любой желающий", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что невооруженным глазом "виртуальная невеста" не видна. "Для того чтобы ее увидеть, нужно открыть в смартфоне камеру - на фотографии она появится рядом с вами. Ну и загрузить это фото в соцсети", - пояснили в департаменте, отметив, что таким образом региональные власти решили продвигать один из наиболее известных символов региона в сети.

По словам представителя департамента, у "виртуальной невесты" не было конкретного прообраза живого человека. "Невеста одна, выбирать мы не предлагаем. Но пока никто не жаловался - желающих сфотографироваться много", - отметил он. Кроме того, на стенде региона представлены и другие традиционные для Ивановской области символы - например, палехская миниатюра, занесенная в список объектов культурного наследия федерального значения.

Иваново зачастую называют "городом невест". Согласно наиболее известной версии происхождения этого названия, такое прозвище город получил после окончания Великой Отечественной войны, так как на предприятиях региона трудились в основном женщины, которых было в несколько раз больше, чем мужчин, большинство из которых погибли на фронте. По данным Росстата, в настоящее время женское население региона также значительно превышает мужское - на 1 тыс. мужчин приходится более 1,2 тыс. женщин, что является наибольшим показателем в России.

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. 14 октября в Москве в рамках фестиваля прошел международный парад-карнавал. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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