XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 17:57
Зарубежные молодые предприниматели изучают возможности бизнеса в РФ

Глава объединения предпринимателей "Опора России" отметил, что молодежь прежде всего заинтересована в ресторанном и гостиничном бизнесе и закупке сырья

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Молодые предприниматели зарубежных стран проявляют интерес к ресторанному и гостиничному бизнесу в России, в том числе, на приграничных территориях. Об этом ТАСС сообщил глава объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин в кулуарах Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи.

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"Большие рынки интересны, и к нам сейчас иностранцы стали обращаться. Мы фиксируем, что к российскому рынку стали проявлять большой интерес молодые предприниматели других стран", - сказал он.

По словам Калинина, свои первые международные контакты молодые предприниматели завязывают в интернете. "Они вытаскивают оттуда такие контакты, которые не найти в ходе обычной офисной работы", - сказал Калинин.

Развитие молодежного предпринимательства также находится в фокусе внимания "Опоры России". Объединение предпринимателей, уже подписавшее соглашение о сотрудничестве с Европейской ассоциацией молодых предпринимателей, планирует начать работу с молодежными ассоциациями азиатских стран.

Первые контакты с их представителями состоялись в рамках Дальневосточного экономического форума в этом году: "К нам приезжали предприниматели из Южной Кореи и Китая", - рассказал глава объединения.

Сферы и отрасли

По словам Калинина, молодежь интересует прежде всего ресторанный и гостиничный бизнес, а также закупка сырья. "Японцы хотят открыть японский ресторан во Владивостоке, в ноябре приедут. Кто-то хочет гостиницу открыть. Предприниматели из Грузии хотят ввести на российский рынок национальные блюда глубокой заморозки", - привел он примеры уже обсуждаемых проектов.

Что касается географии бизнеса, то в целом, по словам Калинина, наблюдается "большой интерес иностранных бизнесменов к приграничному сотрудничеству".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал более 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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