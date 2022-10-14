Александр Калинин отметил, что представителям МСП необходимо научиться работать с большими данными и больше внимания уделять собственным сайтам

"Бизнесу необходимо активнее использовать новые технологии", - сказал он в беседе с ТАСС в кулуарах Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи.

Глава объединения пояснил, что небольшие предприятия уделяют мало внимания сайтам своих компаний. Для их интернет-ресурсов часто по-прежнему характерен неудобный пользовательский интерфейс, который, по словам Калинина, должен быть дружелюбным и в хорошем смысле "достаточно активным и агрессивным".

Второе, что необходимо сделать МСП, это научиться работать с большими данными, считает глава "Опоры России" (Big Data - метод обработки больших массивов данных, для которых традиционные методы неприменимы). По его мнению, это будет помогать предпринимателям в удаленных регионах быстрее находить поставщиков и контрагентов.

Помимо этого, предпринимателям необходимо очень жестко прописывать бизнес-процессы и уметь масштабировать бизнес, считает Калинин. "Как правило, малый бизнес работает на локальных рынках, и если вы создали успешную модель, которая работает, к примеру, в Сочи, почему бы ее не масштабировать в Питере или Воронеже?", - полагает он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди которых и Татарстан. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.