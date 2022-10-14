Пятикупольная церковь с шатровой колокольней будет выполнена в традициях русского церковного зодчества

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Храм в честь царской династии Романовых будет построен по проекту студентов Московского архитектурного института (МАРХИ) в городе Баня-Лука в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил ТАСС ректор института Дмитрий Швидковский в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Мы создали новый факультет храмового зодчества. С советского времени наблюдался недостаток архитекторов, которые могут восстанавливать храмы, а мы начали этому обучать. Заказы поступают со всей России и даже из-за границы. Вот только-только прошло в сербской печати, что проект наших студентов утвердили в Боснии. Это два способных студента наших - Алексей Капустин и Александра Скобичевская, которые сделали очень хороший храм", - сказал собеседник агентства.

Алексей Капустин - один из участников фестиваля в Сочи. В разговоре с корреспондентом ТАСС он рассказал, что делегаты из Боснии и Герцеговины приехали в страну в поисках православного храма в честь Романовых и остановили свой выборе на проекте собора, увидев его презентацию в институте.

"В 2000 году церковь причислила к лику святых Николая II и царскую семью к лику святых. Получается, этот храм будет не просто в честь русского царя, а в честь святых. Освящение фундамента будет приурочено к 100-летию [Октябрьской] революции 1917 года", - сказал Капустин.

Согласно проекту, пятикупольная церковь с шатровой колокольней будет выполнена в традициях русского церковного зодчества.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.