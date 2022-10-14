XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 18:04
Участники фестиваля молодежи выстроились в "Хоровод дружбы" в Екатеринбурге

В мероприятии приняло участие свыше 4 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Участники фестиваля молодежи в Екатеринбурге и студенты уральских вузов выстроились в символ фестиваля - ромашку - в рамках акции "Хоровод дружбы". В мероприятии приняло участие свыше 4 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС волонтер фестиваля по работе по средствам массовой информации Дмитрий Баляшкин.

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"В акции "Хоровод дружбы", которая предполагала выстраивание ромашки - символа фестиваля - приняло участие свыше 4 тыс. человек. В центре с белыми шарами стояли 200 иностранных гостей. Лепестки с шарами разных цветов - желтый, синий, красный - формировались из студентов уральских вузов", - сказал он.

После выстраивания ромашки все участники акции отпустили воздушные шары в воздух. "Организация и проведение мероприятия фиксировалось на фото. Как все закончилось, было организовано чаепитие с баранками, тортами и другими угощениями для уральских студентов и делегатов", - отметил он.

Участники фестиваля помимо акции поучаствовали в экономических мастер-классах, которые организовал Уральский федеральный университет. "Мы обсуждали проблемы экономики, взаимоотношения наших стран. Я познакомился со многими интересными людьми: с профессорами, со студентами. Можно сказать, что на "Хороводе дружбы" мы все окончательно подружились", - поделился впечатлениями в беседе с корреспондентом ТАСС делегат из Польши Шамислав Мировский.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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