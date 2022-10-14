Карты будут выдаваться бесплатно членам студенческого профсоюза университета, но действовать они будут только при уплате профсоюзных членских взносов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Профсоюз Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) введет специальные скидочные карты для студентов. Сейчас представители профсоюза ведут переговоры с местными кафе, магазинами и спортзалами, сообщил в понедельник в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов председатель профсоюзной организации студентов и объединенного совета обучающихся СОГУ Анзор Макиев.

"Это не ново для некоторых регионов, но у нас в республике этого пока нет - мы планируем выпускать скидочные карты для студентов [СОГУ] от профсоюзной организации. Сейчас мы как раз договариваемся с нашими заведениями разными: места досуга, магазины, кафе, спортивные залы - к запуску карты планируем договориться с несколькими десятками организаций. Надеемся, что стартуем в конце этого года, край (крайний срок - прим. ТАСС) - на День студентов (День святой Татьяны, 25 января - прим. ТАСС)", - рассказал он.

Карты будут выдавать членам профсоюза студентов СОГУ бесплатно, но действительны они будут только при своевременной уплате членских взносов, дополнительной оплаты не потребуется.

"Дело в том, что профсоюз занимается защитой прав студентов, но не все это понимают: очень много работы идет в тени, касается законодательных документов и прочего. И студент понимает, зачем ему профсоюз, только когда у него случается проблема, и он приходит к нам за помощью. И карты - это дополнительный стимул для вступления в профсоюз", - добавил Макиев.

По данным регионального министерства образования, в Северной Осетии работает восемь вузов: четыре из них федеральные, один республиканский, один частный и два - филиалы московских университетов.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.