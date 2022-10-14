О фестивале

Делегаты ВФМС посетили мастер-классы по приготовлению национальных блюд и религиозные и культурные выставки

''Фестиваль ''Мозаика культур'' объединяет людей. Здорово, что на наш фестиваль приехали делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Было очень приятно слышать, что приехали ребята активные, готовые решать проблемы, которые есть в ваших странах и в нашей'', - сказала во время открытия третьего Республиканского этноконфессионального фестиваля ''Мозаика культур'' заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова.

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Сто иностранных делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), представляющих 48 стран, стали участниками фестиваля ''Мозаика культур'' в Казани, где научились арабской каллиграфии, шить русские народные куклы-обереги, а также увидели показ мусульманской моды, передает корреспондент ТАСС.

На фестивале для делегатов ВФМС проходили мастер-классы по приготовлению национальных блюд, изготовлению кожаных треугольников, русских народных кукол-оберегов, чувашских женских головных уборов, росписи по керамике - узор кряшен, удмуртских воротников из фетра, аппликации мордовских народных узоров, арабской каллиграфии. Также для иностранных студентов и гостей Казани организовали концерт на русском, татарском и английском языках, а представители народов Татарстана исполнили свои танцы.

Кроме того, во время фестиваля прошли религиозные и культурные выставки, рассказывающие о национальном многообразии республики - выставка картин, иконописных работ, шамаилей, народных художественных промыслов и ремесел Татарстана, где представили национальные костюмы, сувенирную продукцию. Больше всего делегата из Германии Мирзу Мохсейна, к примеру, впечатлила татарская кухня.

''Мы каждый день ели очпочмак [татарские национальные пирожки с картофелем и мясом], татарскую лапшу - это было очень вкусно. Приятно, что в Татарстане вся еда халяльная и большой выбор еды, для мусульман, для вегетарианцев - на любой вкус'', - сказал ТАСС Мохсейн.

Как сообщалось, 14 октября сто иностранных делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 48 стран мира прилетели в Казань в рамках региональной программы фестиваля. Участники фестиваля посетили Казанский кремль, остров-град Свияжск, познакомились со стадионом "Казань-Арена" и провели товарищеские футбольные матчи. Они также побывали в городе Иннополисе. Тематика региональной программы Республики Татарстан - "Традиции и технологии".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди которых и Татарстан. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.