XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 октября, 18:33
Вассерман: детям до 10 лет не стоит пользоваться гаджетами
© Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

По его словам, "ранний доступ к гаджетам - это неумение считать в уме, а этот навык полезен"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Дети младше 10 лет не должны пользоваться мобильными устройствами. Такое мнение в понедельник выcказал публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий. Онлайн

"Ранний доступ к гаджетам - это неумение считать в уме, а этот навык полезен не только для того, чтобы без калькулятора считать, но и развивает множество других интеллектуальных способностей. Как и умение писать от руки не только тренирует мелкую моторику пальцев, но и развивает множество нервных и психологических механизмов. По меньшей мере, лет до 10 использование всевозможных гаджетов может больше повредить развитию человека, чем помочь", - отметил Вассерман.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Эксперт: добровольчество не должно превращаться в самолюбование
16 октября, 19:17
Делегаты из Афганистана станцевали под барабаны в холле медиацентра Всемирного фестиваля
16 октября, 19:12
Победитель забега на ВФМС получил билет на фестиваль на форуме "Россия-спортивная держава"
16 октября, 19:11
Перуанец Ленин на Фестивале молодежи исполнил песню "Катюша" с аккордеонистом из Самары
16 октября, 18:52
Участники ВФМС заложили в Севастополе капсулу с посланием о мире и дружбе в 2067 год
16 октября, 18:47
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.