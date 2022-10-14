Вассерман: детям до 10 лет не стоит пользоваться гаджетами

По его словам, "ранний доступ к гаджетам - это неумение считать в уме, а этот навык полезен"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Дети младше 10 лет не должны пользоваться мобильными устройствами. Такое мнение в понедельник выcказал публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман на встрече с гостями Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Ранний доступ к гаджетам - это неумение считать в уме, а этот навык полезен не только для того, чтобы без калькулятора считать, но и развивает множество других интеллектуальных способностей. Как и умение писать от руки не только тренирует мелкую моторику пальцев, но и развивает множество нервных и психологических механизмов. По меньшей мере, лет до 10 использование всевозможных гаджетов может больше повредить развитию человека, чем помочь", - отметил Вассерман.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.