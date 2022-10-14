Фестиваль продолжается

В мероприятии, ставшем кульминацией региональной программы ВФМС в Севастополе, приняли участие представители более 30 стран

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Иностранные делегаты, участвующие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), участники Саммита студенческих лидеров стран СНГ и севастопольские студенты заложили капсулу с посланием о мире и дружбе, адресованным участникам ВФМС 2067 года. Церемония закладки капсулы состоялась в понедельник на территории Севастопольского госуниверситета.

В 17:15 (мск) у здания университета студенты выстроили живой коридор, и, когда подъехали автобусы с участниками фестиваля, ребята устроили овацию. Затем все переместились во внутренний дворик университета, где прозвучали приветственные слова от руководства города и вуза, и ведущие зачитали текст приветствия на русском и английском языках.

"Дорогие друзья, дорогая молодежь 2067 года! Пишем вам мы - интернациональная молодежь 2017 года - в надежде донести до вас самые важные свои слова! Мы представляем более 30 стран, и нас объединяют мечты только о лучшем: о мире, о дружбе, о процветании наших народов. Помните, что только в единстве, находя общий язык друг с другом, мы можем творить наше общее и лучшее будущее! Мы хотим пожелать вам хранить и приумножать богатства, добытые нашими отцами, ведь справедливость и высокая духовность - фундаментальные ценности для каждого народа", - сказано в послании современной молодежи к потомкам.

А еще участники региональной программы фестиваля и студенческого саммита пожелали потомкам помнить о своей истории и гордиться своей страной, любить Родину и делать все для ее процветания.

"Мы надеемся, что стало реальностью то, что обозначено в официальном слогане XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов: "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!" Будьте едины и дружите со всеми народами во всем мире! Любите свои семьи и друзей, любите весь мир, любите жизнь!", - сказано в послании.

После этого в заранее подготовленный постамент с выемкой для капсулы и табличкой фестиваля замгубернатора Севастополя Юрий Кривов заложил капсулу с посланием, а гости и студенты госуниверситета выпустили в небо воздушные шары.

Фестиваль продолжается

Закладка капсулы с посланием в 2067 год стала кульминацией региональной программы ВФМС в Севастополе. В течение трех дней гости - а это 50 иностранных делегатов фестиваля со всех континентов, а также порядка сотни делегатов студенческого саммита - успели посетить достопримечательности Севастополя и познакомиться с историей города.

Также они встретились со студентами и школьниками Севастополя и обсудили проблемы, волнующие современную молодежь.

Рано утром 17 октября участники ВФМС вылетят в Сочи для участия в основной программе фестиваля.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.