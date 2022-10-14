Хуан Ленин Арге добавил, что в Перу "очень популярны советские песни"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов, представитель Перу Хуан Ленин Арге выучил и сыграл с аккордеонистом из Самары песню "Катюша", импровизированный концерт привлек внимание десятков зрителей из разных стран, передает корреспондент ТАСС.

Молодой перуанский экономист по имени Ленин исполнил мелодию "Катюши" на национальном инструменте - лютне чаранго. Вместе с ним известную песню на маленькой гитаре укулеле сыграл его земляк, юрист Хосе Эдуардо Бендесу Гутар и участник делегации комсомола Самарской области Борислав Касаткин.

"Мое имя Ленин, имя советского лидера очень нравится родителям. У нас очень популярны советские песни, любим "Подмосковные вечера", "Калинку", "Катюшу". Сегодня, гуляя по площадке фестиваля, встретили парня с аккордеоном, он сыграл нам мелодию, и вот теперь играем. Музыка и фестиваль объединили нас", - сказал ТАСС Хуан Ленин Арге.

Международный музыкальный коллектив привлек десятки зрителей, которые с интересом слушали песни и снимали выступление на мобильные телефоны, а перуанцы и самарец одну за другой на ходу подбирали на инструментах русские песни.

"Здесь очень красиво! Мы в впервые в России и в восторге от фестиваля. Самое главное впечатление - тысячи молодых людей со всей планеты, это очень важно для меня", - признался Марко Антонио Бако Калдерон, также приехавший в Сочи из Перу.

Он рассказал, что делегация Перу на фестивале состоит из 29 человек.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди которых и Татарстан. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.