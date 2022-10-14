Представители страны назвали игру на барабанах и танцы "очень важным культурным мероприятием", которое обычно происходит на больших праздниках

Сначала на барабане начал играть делегат одной из африканских стран, а молодые люди из Афганистана танцевали. Потом один из танцующих попросил барабан и аккомпанировал землякам сам.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Делегаты из Афганистана устроили в понедельник танцы в холле Главного медиацентра, где проходит выставка XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы из Афганистана. Игра на барабанах и танцы - это очень важное культурное мероприятие, обычно это происходит на свадьбах или больших праздниках", - сказал ТАСС Мубин Мохаммади (Mubin Mohammadi).

Он отметил, что у Афганистана на фестивале нет своей площадки, но 19 октября в ГМЦ делегация представит Attan - масштабный танец, в котором обычно участвуют десятки человек. "Они выстраиваются в линию, повторяют одни и те же движения, это означает их единство", - уточнил собеседник.

Примерно в это же время около стенда Республики Калмыкия на выставке регионов представители региона учили всех желающих танцевать калмыцкие национальные танцы под народную музыку.

Немного позднее на другой площадке фестиваля трио молодых китайских музыкантов в национальных костюмах исполнило народные мелодии. Двое молодых людей и девушка сыграли две композиции, одна из которых раньше исполнялась воинами перед битвой, а вторая - помогала мужчине выразить любовные чувства к девушке. Музыканты играли на китайских народных инструментах - гуцине (семиструнный щипковый музыкальный инструмент), сяо (бамбуковая флейта) и пипе (четврехструнный щипковый музыкальный инструмент).

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.