XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 19:17
Эксперт: добровольчество не должно превращаться в самолюбование

Глава АНО "Русская гуманитарная миссия" отметил, что добровольческое движение "не должно становиться "селфи-волонтерством" для фотографирования на мобильный телефон"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Благие порывы должны быть организованы для того, чтобы волонтерская деятельность была полезной и не превращалась в "селфи-волонтерсто", сказал генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" Евгений Примаков на дискуссии Фестиваля молодежи и студентов, посвященной международной гуманитарной деятельности.

"Вы можете организовываться сами, вы должны это делать, вы должны собирать людей, которые должны и умеют что-то делать, исправлять. Потому что, конечно, волонтерское движение, необходимое нам, не должно становиться таким "селфи-волонтерством" для фотографирования на мобильный телефон", - сказал он.

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Примаков отметил, что волонтеры бывают разные вне зависимости от страны, из которой они родом. Есть мотивированные ребята, а есть те, кто сконцентрирован только на себе.

"Мы сегодня обсуждали очень важную вещь. О том, как наше желание исправить мир в лучшую сторону, поправить что- то, починить, должно опираться на наше умение это все дело организовывать. Мне бы хотелось, чтобы это было главным посылом нашей деятельности. Организовать наши добрые желания что-то починить и исправить", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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