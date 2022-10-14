Как следует из презентации ЦАГИ, выбросы CO2 в атмосферу к 2020 году необходимо снизить на 33%, к 2030 году - на 40-50%

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Одна из целей авиации до 2050 года - снизить выбросы парниковых газов на более чем 70%, говорится в презентации, которую представил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института, академик РАН Сергей Чернышев в ходе сессии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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Как следует из презентации ЦАГИ, выбросы CO2 в атмосферу к 2020 году необходимо снизить на 33%, к 2030 году - на 40-50%.

Вопрос создания экологичного самолета обсудили студенты и эксперты авиастроительной отрасли на дискуссии "Зеленый летательный аппарат". Участники встречи отметили, что "зеленый" самолет должен не только снизить объемы выбросов углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, но и обладать высокими экономическими характеристиками и высоким уровнем безопасности.

"Тема "зеленого" самолета - это сегодня важный тренд и один из глобальных приоритетов всех инженеров, ученых, работающих в области авиастроения. Я бы добавил, что "зеленый" самолет - это еще и сверхзвуковой самолет, который имеет очень низкий уровень звукового удара", - сказал Чернышев.

Низкий уровень звукового удара по сути означает снижение уровня шума, производимого самолетом при взлете, посадке и в процессе полета, что в настоящее время беспокоит жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от аэродромов.

Чернышев отметил, что при разработке самолетов с низким уровнем шума надо говорить о разработке новой конфигурации планеров, которые издают шумы при заходе на посадку, и изменении параметров турбореактивного двигателя.

Самолет на ядерном топливе

Эксперты уверены, что изменение ряда технических и эргономических характеристик самолетов приведет к уменьшению расхода топлива, значительно улучшив экономические характеристики самолетов.

"Путь к экологии на сегодняшний момент очень тесно связан с повышением экономической эффективности самолета, и об этом не стоит забывать", - сказал заместитель главного конструктора, начальник НИО общего проектирования АО "ГСС" Кирилл Кузнецов.

Эксперты верят, что в далеком будущем возможно в авиаотрасли и использование ядерного топлива, которое не является источником выбросов парниковых газов.

"Периодически, раз в 20 лет, у нас рассматривают возможность реализации самолета с использованием атомной энергетики, но пока по вопросам безопасности и возможности попадания данных устройств в некоторые организации, которыми они могут быть использованы в немирных целях, - наверное, это будет отдаленная перспектива. Когда мир будет спокоен, тогда, я думаю, использование атомной энергетики в перспективе найдет применение в "зеленых" самолетах будущего", - сказал заместитель генерального директора Центрального института авиационного моторостроения Александр Прохоров.

Использование солнечных батарей в качестве источника энергии для самолета эксперты считают в настоящее время неэкономичным, в том числе из-за дороговизны солнечных панелей.