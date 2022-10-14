XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 19:11
Победитель забега на ВФМС получил билет на фестиваль на форуме "Россия-спортивная держава"

В забеге, который прошел по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке в Сочи, приняли участие 3437 человек из 73 стран мира, и всем бегунам по итогам вручили золотые медали

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Участник делегации Владимирской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов Дмитрий Травкин, победивший в забеге на 2017 метров в Сочи, получил путевку на фестиваль, победив в забеге в рамках Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в октябре 2016 года. Об этом ТАСС сообщила председатель областного комитета по делам молодежи Алиса Абрамова.

"Дмитрий Травкин - молодой преподаватель Ковровской государственной технологической академии. Год назад он победил в забеге на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", и в подарок получил приглашение на ВФМС", - уточнила Абрамова.

В забеге, который прошел по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке, приняли участие 3437 человек из 73 стран мира, и всем бегунам по итогам вручили золотые медали. В среду вечером победителей будут еще раз чествовать на Медальной площади Олимпийского парка.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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