Эксперт: ежегодно в мире более 60 млн детей страдают от ожирения

Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Джоао Бреда отметил, что нерациональное питание может стать проблемой как для самого человека, так и для всей планеты

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Проблема ожирения детей и подростков характерна для большинства стран Европейского региона ВОЗ, куда входит и Россия, всего в мире от ожирения страдают более 60 млн детей. Об этом в понедельник сообщил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними доктор Джоао Бреда на дискуссии "Ожирение: угроза здоровью людей и планеты" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Более 60 млн детей в мире страдают от ожирения", - сказал он.

По словам эксперта, виной этому избыточное потребление соли, сахара, консервированных продуктов и продуктов низкого качества. Для того, чтобы снизить показатели распространенности ожирения среди детей и подростков, необходимо формирование правильных пищевых привычек в семье, нормализация сна и умеренная физическая активность не менее 1 часа в день.

Бреда также отметил, что нерациональное питание может стать проблемой как для самого человека, так и для всей планеты.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.