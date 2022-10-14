Речитативные поединки продлятся до 20 октября

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Серия рэп-баттлов открылась в понедельник на площадке уличной культуры More Jam в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Речитативные поединки продлятся до 20 октября, сообщила ТАСС креативный продюсер площадки Сабина Чагина.

"Сегодня прошел первый слот рэп-баттла. Крупные фристайлеры RE-pac (Рэпак) и Moonstar (Мунстар) собрали команду из своих учеников, которые "баттлятся" между собой. Это мастерство импровизации на заданную тему. И так ежедневно будем устраивать по две-три встречи", - рассказала Чагина.

Она добавила, что финальный и самый зрелищный поединок пройдет 20 октября. "Сборная российских команд выступит против условной сборной мира", - пояснила Чагина.

По словам участника баттла рэпера Дениса Банкира, сегодня исполнителям своим выступлением удалось привлечь большое количество зрителей на открытую площадку, несмотря на прохладную погоду и сильный ветер.

"Мы делаем показательные баттловые выступления. Если среди участников фестиваля есть ребята, которые умеют делать фристайл-рэп, welcome. Сегодня, например, был участник из Замбии, мы дали ему микрофон. Но в батле он не смог бы принять участие, так как исполнял на другом языке", - рассказал рэпер.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.