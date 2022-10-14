О фестивале

По словам ученого Артема Оганова, очень важно дать российским студентам требуемый им уровень научной работы

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками фестиваля сообщил, что Россия предпримет определенные шаги, чтобы вернуть на Родину уехавших за границу отечественных ученых. Тогда же Артем Оганов обратился к главе государства. Он поделился своей мечтой - чтобы российские исследователи начали в массовом порядке возвращаться на Родину.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Интерес к науке среди молодежи вырос по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал ученый Артем Оганов, который вернулся в Москву после работы за границей, в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Я могу сказать, что за последние 15 лет интерес к науке в России вырос колоссально в целом в обществе. Когда я уезжал из России в конце 90-х годов, то наука была занятием совершенно не престижным, ей мало кто интересовался, популярные научные журналы умерли, научные издательства умерли. Сейчас это все работает, причем вполне "на полную катушку, студенты, которых вы можете встретить, во всяком случае в "топовых" российских вузах, можно сказать, что они лучшие студенты в мире", - сказал он.

При этом, по словам Оганова, очень важно дать российским студентам требуемый им уровень научной работы, этому может помочь возвращение ученых-лидеров или тех, у кого есть такой потенциал. "Государство для этого уже очень много сделало, но нужно больше сделать. Во-первых, нужно чтобы создавались в РФ условия соизмеримые с тем, что люди получают на западе: речь идет о зарплатах, о финансировании исследований, о социальных пакетах для ученых, которые успешные. Сейчас есть единичные примеры, когда указанные вещи сопоставимы с западными", - отметил ТАСС ученый.

Он добавил, что очень важно, чтобы такие же условия были предоставлены ученым мирового уровня, которые никогда и не выезжали, а всегда работали в РФ. "Потому что вы создаете привилегированные условия ученым не за то, что они уехали, а потом приехали, а за то, что они научные мировые лидеры", - пояснил Оганов.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.