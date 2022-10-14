О фестивале

По пути в станицу Старочеркасскую участникам рассказывали об истории станицы, казачьей культуре и традициях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на экскурсии в город Новочеркасск и станицу Старочеркасскую Ростовской области в понедельник познакомились с казачьей культурой и станцевали под казачьи песни, передает корреспондент ТАСС.

По пути в станицу Старочеркасскую участникам рассказывали об истории станицы, казачьей культуре и традициях. "Мне запомнятся две вещи: люди и природа, - рассказала журналисту ТАСС участница из Пакистана. - В Россию я приехала из Пакистана одна, в Москве заблудилась в метро, было страшно, но прохожие сразу начали мне помогать, предложили мне довезти на нужного места, люди у вас дружелюбные. Я этого не ожидала, еще меня удивила природа, река Дон очень красивая".

Прогулка по Старочерксасской - центре Донского казачества - началась с главной улицы, иностранные участники увидели казачьи дома со ставнями, посетили казачью лавку, где с удивлением разглядывали чугунные утюги и примеряли бурки, некоторые купили бурку в качестве сувенира. Делегация посетила музей "Атаманский дворец", где была представлена история донского казачества XVI-начала XX века. После осмотра экспозиций молодые люди познакомились с песенной культурой.

"Мы сохраняем традиции, в основном исполняем исторические песни, в нашем казачьем фольклорном коллективе нет профессиональных певцов", - рассказала солистка коллектива и предложила всем участникам присоединиться к хороводу. Студенты станцевали под песню про донцов вместе с казачками в традиционной русской одежде.

Вознесенский войсковой патриарший собор в Новочеркасске стал следующим пунктом программы.

"Меня поразила монументальность икон и масштабность собора, казачество раньше было одной из основ государственной власти, поэтому есть символизм, что третий по величине православный собор находится в казачьей столице, - сказала участница из Литвы Светлана. - Мне понравилась региональная программа, за три дня было много интересного, больше всего мне запомнилось выступление танцевальных коллективов и как студенты Донского государственного технического университета пели нам "Welcome to Russia". У меня был выбор из трех городов, куда поехать на региональную программу, и я не пожалела, что оказалась в Ростове".

О фестивале

В Ростовскую область приехали 100 иностранных участников фестиваля из более чем из 50 стран мира - Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили и других.

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад- карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс- служба ВФМС сообщила, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.