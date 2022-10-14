XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 21:00
Жуков: РУСАДА должно стать "модельным" для других антидопинговых агентств
© Артем Коротаев/ТАСС

За минувшее время организация стала абсолютно независима и сменила структуру управления

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Модель управления Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) после реформирования организации должна стать примером для остальных национальных антидопинговых агентств. Об этом во время "Олимпийского патруля" на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре должно будет рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА, которое около двух лет назад на фоне допинговых скандалов в российском спорте лишилось соответствия международному кодексу. За минувшее время организация стала абсолютно независима и сменила структуру управления.

"В РУСАДА работают новые люди, эксперты Всемирного антидопингового агентства. По сути, стояла задача сделать его "модельным" агентством. Не в том смысле, что там работают модели, а в том, чтобы на него можно было бы ориентироваться всем остальным", - сказал Жуков.

РУСАДА ответственно за реализацию антидопинговой работы на территории России.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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