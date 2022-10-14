XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 21:02
Чемпионы мира по рок-н-роллу Сбитнева и Юдин научат танцевать гостей и участников ВФМС
© Артем Геодакян/ТАСС

В Сочи в рамках ВФМС открылась площадка "Танцующая планета" Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

СОЧИ, 16 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Пятикратные чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу Ольга Сбитнева и Иван Юдин дадут мастер-классы для гостей и участников ХIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова.

В понедельник в Олимпийском парке красочным шоу открылась площадка ФТСАРР "Танцующая планета".

"Танец - это та составляющая, которая объединяет всех, поэтому мы решили организовать такую площадку в рамках Фестиваля молодежи и студентов, - рассказала Ерастова. - До конца форума лучшие российские танцоры проведут несколько мастер-классов для его гостей и участников. В их числе и многократные чемпионы мира Ольга Сбитнева и Иван Юдин, ставшие участниками церемонии открытия фестиваля".

Как сообщила Ерастова, ФТСАРР также привлекла к участию в мастер-классах мастеров хип-хопа и сальсы. "Эти виды не входят в нашу дисциплину, но мы также привлекли их к работе на форуме. Мы хотим показать, что танец многогранен, что каждый может найти тот, что ближе ему", - рассказала она.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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