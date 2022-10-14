Перед визитом в семьи участники фестиваля приняли участие в работе семи дискуссионных площадок

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов провели вечер в гостях у ярославских семьей: приготовили традиционные блюда народов России и познакомились с местным бытом. Всего иностранцев приняли 26 семей в Ярославле. Об этом ТАСС рассказала организатор ужина Ольга Разумова.

"Мы отобрали для этого вечера 26 семей, среди них не только русские семьи, но и представители разных культур из Ассамблеи народов России. Каждая семья приняла сегодня вечером одного - двух гостей из иностранной делегации. Нашей целью было погружение в атмосферу местного быта, знакомство с национальными кухнями, свободное общение гостей и хозяев", - пояснила Разумова.

Чтобы попасть в список семей, принимающих участников фестиваля, нужно было подать заявку и получить одобрение оргкомитета. Об этом ТАСС сообщил Евгений Соколов. Вместе с женой они принимали этим вечером гостей из Сингапура и Франции - студентов Абдулу Рашида и Гергуара Луи.

"Мы познакомились с молодыми людьми, приобщили их к русской кухне. Вместе с гостями лепили пельмени и жарили блины, а потом вместе ужинали. Обсудили, как живет молодежь за рубежом, как она живет в России", - сказал Евгений.

По его словам, пельмени выбрали в качестве блюда для совместного приготовления, потому что их легко и быстро готовить, можно вместе лепить и общаться. "Блюдо хоть и не совсем русское, но ассоциируется с Россией", - добавил Евгений.

Перед визитом в семьи участники фестиваля приняли участие в работе семи дискуссионных площадок. Вместе с ярославскими студентами гости обсуждали театральное искусство, семейные традиции и праздники разных стран, неформальные объединения молодежи и формы гражданской активности.

Региональная программа фестиваля в Ярославле

Делегация из 45 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в Ярославль 14 октября в рамках региональной программы фестиваля. Гости познакомились с ярославским студенчеством, посмотрели презентации вузов и творческие номера. Иностранцы совершили интерактивную экскурсию по городу, приняли участие в реконструкции русского бала XIX века, а также в русских народных спортивных забавах.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет с 14 по 17 октября в 15 регионах России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где в субботу прошел международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.