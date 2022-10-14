Мероприятия состоялись на открытых площадках

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи станцевали современный танец крамп, пришедший из кварталов Лос-Анджелеса, а также послушали джазовый концерт в рамках культурно-развлекательной программой на площадках Олимпийского парка.

Как передает корреспондент ТАСС, мероприятия состоялись на открытых площадках. Столбик термометра под вечер опустился до плюс 10 градусов, разыгрался ветер, поэтому все участники пришли в теплой одежде. Однако уже спустя десять минут после начала танцевального мастер-класса, который проводила команда российского хореографа Егора Дружинина, некоторые из них поспешили убрать кутки в рюкзаки. Группы велосипедистов, которые услышали ритмичную музыку, спешились и также присоединились к обучающему танцу.

Сцена была видна издалека. Она располагалась полукругом, в центральной части помещался огромный эллипс, на экране которого проецировались цветные узоры.

"Сегодня была очень насыщенная программа, поэтому сейчас можно сбросить груз дня, обновиться, расслабиться", - признался один из участников по имени Андрей. "Танец - вообще моя стихия, не могла пропустить мастер-класс группы Дружинина. Они давали уроки и в центре "Ледяной куб", но здесь удобнее и ближе", - отметила российская студентка Марина.

Однако не все пришедшие являлись фанатами танца и начали двигаться, "заразившись" атмосферой или просто чтобы согреться. "Скажем честно, мы замерзли. Только ради этого затанцевали", - сказала участница Инна.

На соседней площадке в рамках фестиваля прошел Sochi Jazz Festival, гвоздем которого стало выступление народного артиста России Игоря Бутмана. Это был большой гала-концерт из разнообразных музыкальных программ, в котором приняли участие российские и британские музыканты. Сам маэстро Бутман выступил с Московским джазовым оркестром.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открыл 14 октября в Москве международный парад-карнавал. Основные события мероприятия пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.